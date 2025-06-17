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Tekirdağ’da Narkotik Operasyonlar Gerçekleşti

OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU, SİLAH VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ genelinde yürütülen narkotik suçlarla mücadeleye dair düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçirildi. Toplamda 9 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09-16 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

YAPILAN OPERASYONLARDA ELDEN EDİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 kilogram 55 gram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin 487 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 14 bin 300 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili yürütülen operasyonlar çerçevesinde bu hafta içinde toplam 9 şüpheli şahıs tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

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