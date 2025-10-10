Tekirdağ’da Narkotik Operasyonlarında 905 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehirde gerçekleşen narkotik olayları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz ay içinde toplamda 905 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 64’ünün tutuklandığını ve 41 kilo 277 gram uyuşturucu ile 63 bin 876 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktardı. Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Soytürk, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzurunu sağlamak için kararlılıkla ve başarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

GÜVENLİK UYGULAMALARI

Vali Soytürk, Tekirdağ’da gerçekleştirilen sabit ve şok uygulamalarla birlikte 253 bin 847 kişinin kimlik kontrolünden geçirildiğini belirtti. “Çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 244 şüpheli yakalanmıştır” diyen Soytürk, ilçe ve şube ekiplerinin çalışmaları sonucu 634 şahsın daha yakalandığını ifade etti. Bu operasyonlar sırasında 44 ruhsatsız tabanca, 36 ruhsatsız av tüfeği ve 21 kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Soytürk, il genelinde terörle mücadele faaliyetleri doğrultusunda 8 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu kapsamda 11 şüphelinin yakalandığını aktardı. Narkotik olaylarıyla ilgili 761 operasyon düzenlendiğini kaydeden Soytürk, “905 şüpheli şahıs yakalanarak 64 şüpheli tutuklanmış, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” açıklamasında bulundu. Uyuşturucu madde ve hap ele geçirildiğini de belirten Soytürk, il genelinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında 6 operasyon yapıldığını, yakalanan 8 organizatörün tutuklandığını vurguladı.

DENETİM FAALİYETLERİ

Vali Soytürk, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bin 458 kişinin sorgulandığını ve 451 denetim faaliyetinin icra edildiğini de aktardı. Bu çalışmalar, güvenlik ve asayişin sağlanması adına önemli bir yere sahip.