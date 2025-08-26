Haberler

Tekirdağ’da Okullar Eğitim İçin Hazırlandı

EĞİTİM KURUMLARI YENİ YILI HAZIRLIYOR

Tekirdağ’da ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik yükümlülerinin katkılarıyla okullar, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, iş birliği yaparak bir proje yürütüyor. Bu projede, okulların tatil döneminde boya ve badana kursu alan yükümlüler ve hükümlülerden oluşturulan ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda boya, badana ve tadilat işlerini üstlendi.

PROJENİN AMACI VE ÖNEMİ

Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, bu proje sayesinde yükümlülerin mesleki bilgi edinmesini sağladıklarını ve okulların yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlanmasına katkıda bulunduklarını belirtiyor. Vali Recep Soytürk de projeyi örnek bir çalışma olarak değerlendirirken, emeği geçenlere teşekkür ediyor. Projenin amacı, çocuklara daha temiz ve ferah bir eğitim ortamı sunmak. Ayrıca, bu süreçte yükümlüler ve hükümlüler, meslek edindirme çalışmalarının bir parçası olarak sertifika sahibi oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Haberler

Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.