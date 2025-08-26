Tekirdağ’da Okullar Eğitim İçin Hazırlandı

EĞİTİM KURUMLARI YENİ YILI HAZIRLIYOR

Tekirdağ’da ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik yükümlülerinin katkılarıyla okullar, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, iş birliği yaparak bir proje yürütüyor. Bu projede, okulların tatil döneminde boya ve badana kursu alan yükümlüler ve hükümlülerden oluşturulan ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda boya, badana ve tadilat işlerini üstlendi.

PROJENİN AMACI VE ÖNEMİ

Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, bu proje sayesinde yükümlülerin mesleki bilgi edinmesini sağladıklarını ve okulların yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlanmasına katkıda bulunduklarını belirtiyor. Vali Recep Soytürk de projeyi örnek bir çalışma olarak değerlendirirken, emeği geçenlere teşekkür ediyor. Projenin amacı, çocuklara daha temiz ve ferah bir eğitim ortamı sunmak. Ayrıca, bu süreçte yükümlüler ve hükümlüler, meslek edindirme çalışmalarının bir parçası olarak sertifika sahibi oluyor.