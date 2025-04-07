Tekirdağ’da Okulların Durumu Belirsiz

Tekirdağ’da Okul Tatil Durumu

Tekirdağ’daki okulların tatil olup olmayacağı kuvvetli yağışlar nedeniyle merak ediliyor ve Tekirdağ Valiliği’nden henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Ülkemiz genelinde 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başlayacak.

Hava Durumu Tahminleri

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinde oluşan soğuk ve yağışlı hava sistemi ülkemizi etkileyecek. Hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak, zamanla azalması bekleniyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına inecek. Soğuk havanın, hafta sonuna kadar batı kesimlerde, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması öngörülüyor.

Zirai Don Riski

Soğuk hava ile birlikte, yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, gece sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi nedeniyle Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski mevcut. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri hakkında tahmin ve meteorolojik erken uyarıları takip etmenin önemini vurguluyor.

Şiddetli Yağışlar Bekleniyor

8 Nisan 2025 Salı günü, güneydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuz olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Yerel Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yapılan değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale’de, 7 Nisan 2025 Pazartesi sabahı Balıkesir, Bursa’nın batısı, İzmir, Manisa’nın doğusu ve zamanla Aydın’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Bu durum, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği için dikkatli olunması öneriliyor. 8 Nisan Salı günü için Tekirdağ Valiliğinden henüz bir tatil duyurusu yapılmadı.