Tekirdağ’da Okulların Tatil Edilmesi Bekleniyor

DEPREM SONRASI ENDİŞELER

Yarına yönelik okulların tatil olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Tekirdağ’da gerçekleşen 5.0 büyüklüğündeki deprem, halkta büyük bir endişe yaratıyor. Depremin ardından Valilik ve AFAD ekipleri hemen inceleme başlatıyor. Özellikle Marmara Ereğlisi’nde meydana gelen bu sarsıntı sonrası öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. Depremin etkisiyle vatandaşların sokaklara çıktığı ve çevre illerde de sarsıntının hissedildiği bildiriliyor. Okul çağındaki çocukları olan aileler, yetkililerin yapacağı açıklamaları dikkatle izliyor.

TATİL KARARINA YÖNELİK BEKLENTİLER

Tekirdağ’da devam eden artçı sarsıntılar sürecinde, okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu kararın Valilik tarafından alınacağı yönünde bilgiler var. Veliler ve öğrenciler, Tekirdağ Valiliği’nden gelecek olan duyurular için sabırsızlıkla bekliyor. Valilik, depremin ardından yaptığı son açıklamada, AFAD verilerini paylaşarak çalışmalara devam edildiğini belirtti. Merkez üssü Marmaraereğlisi bulunan depremin ardından, ekiplerin hızlı bir şekilde sahaya yönlendirildiği vurgulandı.

AÇIKLAMALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Valilik, şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını ifade etti. Vatandaşların karşılaştıkları sorunlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmaları istendi. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Kamuoyunun bilgilendirilmelerinin devam edeceği aktarıldı. Tekirdağ’da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin kesin bir karar henüz açıklanmadı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekiplerin saha incelemeleri, vatandaşların güvenliği için devam ediliyor. Okulların tatil edilmesine dair kararın, Valilik değerlendirmeleriyle kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Veliler ve öğrenciler, resmi açıklamalar için Valilik ve ilgili kurumların duyurularını takip etmeye devam ediyor.