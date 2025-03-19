Tekirdağ’da Operasyon: Kaçak Tütün Ve Silahlar

KAÇA TÜTÜN VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’ın Şarköy, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda kaçak tütün ürünleri ve silahlar ele geçirildi. Bu süreçte 3 kişi hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılık ve yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

ŞARKÖY’DE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şarköy ilçesinde E.G. ve B.G.’nin işletmelerinde yapılan aramalarda 18 bin 860 adet dolu makaron ile 2 bin 750 gram kıyılmış tütün bulunuyor. Bu durum, bölgedeki kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

ERGENE VE KAPAKLI’DA DA İŞLEMLER YAPILDI

Ergene ilçesindeki Çorlu Gişeler mevkiinde F.H.’nin aracında yapılan aramada ise 680 bin adet boş makaron ele geçirildi. Ayrıca, Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi’nde durdurulan İ.E.’nin aracında 6 tabanca, 7 şarjör ve 10 fişek bulundu. Geçmişte yaşanan olaylar ışığında, bu durum şüpheleri artırıyor. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.