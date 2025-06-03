Tekirdağ’da Örgütlü Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

TEKİRDAĞ’DA TEFECİLİK OPERASYONU

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Muratlı ilçesinde örgütlü bir şekilde tefecilik yapan 5 kişiye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı, ancak 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesinde yaşayan 5 şüpheli şahsa karşı “Örgüt kurmak suretiyle tefecilik” suçlamasıyla yürütülen kapsamlı bir soruşturma başlattı. İletişimin denetlenmesi kararı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yapılan analizler sonucunda, zanlıların organize bir yapı kurarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Muratlı’da 7 farklı adrese aynı anda operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalar neticesinde, çeşitli silahlar ve delil niteliğinde çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bulunanlar arasında 2 adet 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet 6.35 milimetre çapında tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 4 adet av tüfeği, 458 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 133 adet av tüfeği fişeği, 2 adet balistik yelek, 1 adet polis rozeti, 1 adet dürbün, 24 adet tapu, 4 adet dolu senet, 3 adet boş senet, 6 adet sözleşme, 10 bin TL nakit para, 1 adet boş çek koçanı, 5 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek ve 1 adet laptop yer aldı.

Operasyonu gerçekleştiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alırken, firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, operasyon anı havadan da anbean takip edildi.