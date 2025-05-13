Tekirdağ’da Ortak Resim Sergisi Açıldı

SERGİ HAZIRLIĞI VE KATILIMCI GURURU

Tekirdağ’da, Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla ortak bir resim sergisi düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Plovdiv Prof. Asen Diamandiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi’nin iş birliğiyle yürütülen program çerçevesinde akademisyenler ve öğrenciler resim çalışması yaptı. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan 100 eser, karakalem ve yağlı boya teknikleriyle hazırlandı ve serginin açılışı Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

BEĞENİYLE SUNULAN ESERLER

NKÜ Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kuşoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, “Güzel bir çalışma sonucu ortaya çıkan resimlerin beğeniye sunulduğunu” belirtti. Serginin ay sonuna kadar açık olacağını vurgulayan Kuşoğlu, “Prof. Asen Diamandiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi ile güzel bir çalışma yürüttük. Şubat ayında Bulgaristan’da sergi açmıştık. Şimdi de Türkiye’de bir sergi açıyoruz. Ortaya çok güzel eserler çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

REKTÖRDEN MUTLU MESAJ

Akademinin Rektörü Prof. Jean Pehlivanov da NKÜ ile güzel bir çalışma yaptıkları için memnuniyetini dile getirdi. Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Açılışta, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.