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Tekirdağ’da Otomobil Ağaçla Çarpıp Takla Attı

KAZA ANLARI KAMERADA

Tekirdağ’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, ağaca çarparak takla attı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Olay, Çorlu Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki TESKİ su kuyuları mevkiinde gerçekleşti. F.K. (28) yönetimindeki 59 FB 552 plakalı otomobil, yokuştaki viraja yaklaşırken kaza yaptı.

CİVARDAKİLER YARDIMA KOŞTU

Olayı gören çevredeki TESKİ çalışanları, yaralı sürücüye hemen yardım etmeye başladı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ambulans istendi. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, F.K.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye sevk edilmesini sağladı. F.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

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