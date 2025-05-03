Tekirdağ’da Otomobil Çekiciye Çarptı

OTOMOBİL ÇEKİCİYE ÇARPTI

Tekirdağ’da, ikisi arasında meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin sürücüsü yaralandı. N.K. yönetimindeki 34 D.T. 2366 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi’nde aynı yönde ilerleyen M.Ö. idaresindeki 10 ALU 228 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesine götürdü.