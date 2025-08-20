Haberler

Tekirdağ’da Otomobil, Elektrikli Bisiklete Çarptı

ÇORLU’DA TRAFİK KAZASI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, bir yay geçidinden karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki B.C., elektrikli bisikletiyle bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı’nda gerçekleşti. B.C., elektrikli bisikletiyle yaya geçidini kullanarak karşıya geçerken, Erdoğan B. tarafından sürülen 59 RS 256 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu.

KAZA YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle düşen B.C., aldığı yaralarla birlikte kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, B.C.’yi Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. B.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada otomobilin sürücüsü Erdoğan B. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

