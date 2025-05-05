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Tekirdağ’da Otomobil Midibüsle Çarpıştı

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu, otomobil ile midibüs çarpıştı ve bu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Çerkezköy-Çorlu yolunda, 34 TZ 2381 plakalı otomobili kullanan Kürşat Çakal (34) ile 59 M 8606 plakalı yolcu midibüsünün sürücüsü R.R.Y. arasında çarpışma gerçekleşti.

Olayın ardından, bölgedeki kazaya yönelik ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Kazada ciddi yaralanan otomobil sürücüsü Kürşat Çakal, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen Çakal yaşamını yitirdi.

Çerkezköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Kürşat Çakal’ın evli olduğu ve 2 çocuk babası olduğu biliniyor. Acı olay, ailesi ve çalışma arkadaşları arasında derin bir üzüntü yarattı.

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