Tekirdağ’da Pastane Yangını Paniğe Yol Açtı

BELEDİYEDE KORKUTAN YANGIN

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 katlı bir pastaneden alevler yükseldi, bu durum çevrede paniğe yol açtı ve dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı Şar Pastanesi’nde gerçekleşti. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebep sonucu binanın en üst katında başladı.

VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı, yoğun dumanlar çevreyi etkileyerek vatandaşları tedirgin etti. Yangına tanık olan mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf büyük bir panik içinde sokağa çıktı. Durumu fark edenler hemen yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangına hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangın sonucu binada ciddi hasar meydana geldi. Çıkan yangının nedeninin tespit edilmesi için yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.