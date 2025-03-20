Tekirdağ’da Pestisit Eğitimi ve Denetimi Yapıldı

PESTİSİT KALINTISI ÖNLEME AMAÇLI EĞİTİM

Tekirdağ’da bitkisel ürünlerde pestisit kalıntısını önlemek için “Hasat Öncesi Pestisit Denetimi” programı çerçevesinde üreticilere bilgilendirme eğitimi verildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen pestisit denetimleri, sağlıklı ve kalıntısız gıdaya ulaşımın artırılması amacıyla devam ediyor. Bu bağlamda, üzüm ve kiraz üretiminin yaygın olduğu Şarköy ilçesindeki Çınarlı Mahallesi’nde eğitim düzenlendi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE VURGULAR

Eğitim sırasında, üreticilere yasaklı ve tavsiye dışı bitki koruma ürünlerinin kullanılmaması gerektiği üzerine vurgu yapıldı. Hasat öncesi pestisit denetimlerinin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, üreticilerin kayıt defteri bulundurması, sadece ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanması ve ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat etmesi gerektiği aktarıldı.

Denetimlerde mevzuata aykırı bir durumun tespiti halinde, idari para cezası, hasat geciktirme, imha ve toplatma kararları gibi yaptırımlar uygulanacağı hatırlatıldı. Yetkililer, “tarladan sofraya güvenli gıda temini için pestisit denetimleri aralıksız olarak sürüyor” ifadesini kullandı.