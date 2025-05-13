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Tekirdağ’da Polis Memuruna Çarpan Zanlı Tutuklandı

POLİS MEMURUNA ÇARPAN ZANLI TUTUKLANDI

Tekirdağ’da, 9 gün önce polis memuruna ciple çarpıp kaçan zanlı, kovalamaca sonucunda yakalanarak tutuklandı. Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi’nde uygulama yapan polis memuruna ciple çarpıp kaçan E.A., hastanede tedavi olduktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yapılan işlemler sonrası zanlı, sevk edildiği adliyede hakim tarafından tutuklandı.

HASTANE TEDAVİSİ SONRASI TABURCU OLDU

Polis memuru Recep Budak, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi’nde 4 Mayıs’ta uygulama yapan emniyet güçleri, durumundan şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istedi. Ancak sürücü, “dur” ikazına uymayarak aracıyla polis memuru Recep Budak’a çarparak kaçtı. Jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucunda yaralı sürücü E.A. hastanede tedavi altına alındı.

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