Tekirdağ’da Polis Memuruna Çarptı

POLİS MEMURUNA ÇARPAN ZANLI KOVALAMACADA YAKALANDI

Tekirdağ’da bir cipin polis memuruna çarpıp kaçması sonucunda yaşanan kovalamaca ile zanlı kısa sürede yakalandı. Malkara ilçesindeki Ahievren Mahallesi’nde görevli emniyet güçleri, şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak için harekete geçti. Araç sürücüsü, “dur” ikazına uymayarak polis memurlarından R.B’ye çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMA ANI

Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Takipteki şüpheli, aracı tarlaya devirdikten sonra araçtan inerek kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin sürücüye yönelik takibi sonucunda, zanlı saklanmaya çalıştığı bir menfezde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.