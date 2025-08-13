Tekirdağ’da PoliS, Şüpheli Araçta Malzeme Buldu

TARİHİ ESERLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde tarihi eser olarak değerlendirilmesi muhtemel harita ve define ile ilgili malzemeler buldu. Olay, Ayaspaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu ve arama gerçekleştirdi.

Araçta yapılan detaylı arama sonucunda, “1 adet tarihi eser olduğu düşünülen harita, 1 adet enerji ölçer cihaz, 1 adet üzerinde dedektör altın arama çubukları ibaresi bulunan metal erkli materyal, 4 adet metal erkli anten olarak tabir edilen materyal, 1 adet materyal, 1 adet adaptör ve 2 adet iletken plastik kablo” ele geçirildi. Bulunan bu materyaller muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak İ.K. ve D.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve Yeni Mahalle Polis Karakolu’na götürüldü.