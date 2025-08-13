Haberler

Tekirdağ’da PoliS, Şüpheli Araçta Malzeme Buldu

TARİHİ ESERLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde tarihi eser olarak değerlendirilmesi muhtemel harita ve define ile ilgili malzemeler buldu. Olay, Ayaspaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu ve arama gerçekleştirdi.

Araçta yapılan detaylı arama sonucunda, “1 adet tarihi eser olduğu düşünülen harita, 1 adet enerji ölçer cihaz, 1 adet üzerinde dedektör altın arama çubukları ibaresi bulunan metal erkli materyal, 4 adet metal erkli anten olarak tabir edilen materyal, 1 adet materyal, 1 adet adaptör ve 2 adet iletken plastik kablo” ele geçirildi. Bulunan bu materyaller muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak İ.K. ve D.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve Yeni Mahalle Polis Karakolu’na götürüldü.

Bestemsu Özdemir, Romantik Evlilik Teklifi Aldı

Bestemsu Özdemir, "Semiramis" dizisindeki rolüyle dikkat çekerken, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den aldığı evlilik teklifini kabul etti ve yüzüğünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
Kocasinan’da Park Halinde Kamyonet Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi ve polis soruşturma başlattı.

