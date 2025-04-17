Tekirdağ’da Römorkörler Ve Yelkenciler Gösteri Yaptı

ETKİNLİKTE MUHTEŞEM GÖSTERİLER BULUŞTU

Tekirdağ’da “Turizm Haftası” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda, Marmara Denizi açıklarında yelkencilerin ve römorkörlerin göz alıcı gösterisi vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Yelken branşında faaliyet gösteren Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü’nde, yelken sporcuları Marmara Denizi’nin serin sularında senkronize hareketler ile etkileyici bir performans sergiledi. Usta yelkenciler, zarif ve uyumlu manevralarıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

ROMORKÖRLERDEN GÖSTERİYE DESTEK

Etkinlikte, yelkencilere römorkörler de eşlik etti. Yelkencilerin arkasından ilerleyen römorkörler, havaya metrelerce yükseğe su püskürterek görsel bir şölen yarattı. Ortaya çıkan muhteşem manzara, izleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı. Gösteri hem karadan hem de havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntüler, deniz üzerindeki gösterinin ihtişamını gözler önüne serdi.

Etkinliğe katılan Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Turizm Haftası” etkinlikleri ile kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. Karaküçük, Tekirdağ’ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm açısından önemli bir merkez olduğunu dile getirdi. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Karaküçük, vatandaşların gösteriye olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yelken ve römorkör gösterisi, deniz ile iç içe olan Tekirdağ’da “Turizm Haftası”na renk kattı.