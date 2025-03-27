Tekirdağ’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

JANDARMA OPERASYONLARI

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda iki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildiriliyor.

ÜST ARAMASINDA ELE GEÇİRİLENLER

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi’nde yaptıği çalışmada, A.C.’nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek bulunuyor. Diğer bir operasyonda ise jandarma ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde M.B.’nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek ve 1 adet şarjör elde ediyor. Her iki şüpheli hakkında adli tahkikat süreci başlatılmış durumda.