Haberler

Tekirdağ’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

JANDARMA OPERASYONLARI

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda iki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildiriliyor.

ÜST ARAMASINDA ELE GEÇİRİLENLER

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi’nde yaptıği çalışmada, A.C.’nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek bulunuyor. Diğer bir operasyonda ise jandarma ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde M.B.’nin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek ve 1 adet şarjör elde ediyor. Her iki şüpheli hakkında adli tahkikat süreci başlatılmış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Sürücü Fren Yerine Gaza Basınca Araba Denize Düştü

Sinop'ta bir sürücü, park ederken fren yerine gaza basarak otomobili 15 metre yükseklikten denize düşürdü. Neyse ki, sürücü kazayı hafif şekilde atlattı.
Haberler

Emlak Çalışanları Sıkışan Çocuğu Fark Etti

Sultanbeyli'de bir emlak firması, ev gösterimi esnasında pencereye sıkışmış bir çocuk kurtardı. Firma sahibi, paranın her şey olmadığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.