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Tekirdağ’da Sağanak Yağış Etkili Oldu

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Tekirdağ’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağışlar etkili olmaya başladı. Kısa sürede yoğunlaşan bu yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek birçok sorun yaşanmasına neden oldu.

CADDELERDEKİ AKARSULAR

Özellikle kent merkezinde meydana gelen yağış sonucu bazı caddeler adeta dere halini aldı. Aynı zamanda araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte zorlanırken, bazı vatandaşlar ise suya basmamayı tercih ederek yol kenarlarında beklemek durumunda kaldı. Aniden bastıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklarda su seviyeleri yükselmeye başladı ve sürücüler bu durumdan dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji kaynakları, sağanak yağışların aralıklarla devam edeceğini öngörüyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği bildiriliyor.

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