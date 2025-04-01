Haberler

Tekirdağ’da Sağanak Yağış Zorluk Çıkardı

SÜLEYMANPAŞA’DA YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili hale gelen sağanak yağış, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Bu durum, sürücülerin trafiği sürdürmesini zorlaştırarak, bazı aksaklıklara yol açtı.

METEOROLOJİ’DEN UYARIYLA BAŞLADI

Meteoroloji’nin yaptığı uyarılar doğrultusunda, hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bu bölgede sağanak yağış etkisini hissettirdi. Yağış esnasında zorluk yaşayan sürücüler, beklenmedik durumlarla karşılaştı. Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Nevşehir’de Yol Tartışması Kanlı Bitti

Nevşehir'de yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı; silahlı kargaşa sonucunda bir kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye sevk edildi.
Haberler

Alman Ordusu İçin Sınırsız Finansman Hamlesi

Almanya, Rusya'nın agresif tutumu ve ABD'nin izlediği içe dönük politikalar nedeniyle savunma harcamalarını artırma kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.