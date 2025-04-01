Tekirdağ’da Sağanak Yağış Zorluk Çıkardı

SÜLEYMANPAŞA’DA YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili hale gelen sağanak yağış, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Bu durum, sürücülerin trafiği sürdürmesini zorlaştırarak, bazı aksaklıklara yol açtı.

METEOROLOJİ’DEN UYARIYLA BAŞLADI

Meteoroloji’nin yaptığı uyarılar doğrultusunda, hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bu bölgede sağanak yağış etkisini hissettirdi. Yağış esnasında zorluk yaşayan sürücüler, beklenmedik durumlarla karşılaştı. Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.