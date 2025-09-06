Tekirdağ’da Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Yapıldı

SAĞLIKLI YAŞAMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN YÜRÜYÜŞ

Tekirdağ’da, Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekmek için bando eşliğinde bir yürüyüş düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte katılımcılar, Tekirdağ Yelken Kulübü önünde buluştu. Etkinliğe, Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve Tekirdağ Motorcular Grubu da destek verdi. Motosiklet sürücüleri, motorlarına bağladıkları mor balonlarla Barış ve Özgürlük Parkı’na kadar sürüş gerçekleştirdi. Diğer katılımcılar ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde sahil dolgu alanında yürüyüş yaptı.

ETKİNLİKTEKİ AÇIKLAMALAR

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, yürüyüşle sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Zengin, sağlıklı yaşamı herkes için bir kültür haline getirmek amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Halk Sağlığı Haftası etkinliklerine destek olduklarını ve bireyleri sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Tekirdağ Motorcular Grubu’nun kurucularından Esin Çarşambalı, 61 motorcu ile birlikte etkinliğe katıldıklarını ve sağlıklı yaşamı ön plana çıkarmak için sürüş gerçekleştirdiklerini aktardı.

BİLİNÇLİ MOTORCULAR

Büşra Çoban, motorcular grubu olarak her zaman farkındalık oluşturma çabasında olduklarını, bu gün de sağlık için motor kullandıklarını belirtti. Etkinlik, sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekmek ve toplumda bu bilinci yaymak amacıyla gerçekleştirildi. Her katılımcı, yürüyüş ve sürüşle birlikte sağlıklı yaşam mesajını duyurdu.