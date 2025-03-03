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Tekirdağ’da Seyir Halindeki Araçta Panik

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DUMAN YÜKSELDİ, PANİK YARATTI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevre Yolu üzerinde hareket halindeki bir aracın hararet yapması sonucu dumanlar yükseldi ve bu durum paniğe neden oldu. Alınan bilgilere göre, Tekirdağ Çevre Yolu’nda seyir eden bir aracın motoru aşırı ısınarak duman çıkartmaya başladı. Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, motorun aşırı ısındığını tespit etti ve gerekli müdahalede bulundu. Polis ekipleri de duruma dahil olarak bölgeye intikal etti. Polis, yolu kontrollü bir şekilde tek şeritten trafiğe açarak güvenliği sağladı. Ekiplerin etkin müdahalesi sonrası araç güvenli hale getirilirken, trafik akışı da normale döndü.

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