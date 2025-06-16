Tekirdağ’da Silah ve Makaron Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ’DA RUSHSATSIZ SİLAH VE KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Tekirdağ’ın Malkara ve Saray ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyon ile ruhsatsız tabanca ve 500 bin dolu makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi’nde şüpheli S.Ö.’nün üzerinde gerçekleştirdikleri aramada, 1 tabanca, tabancaya ait bir şarjör ve iki adet fişek buldu. Şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

BOZOBA MAHALLESİ’NDE BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK MAKARON BULUNDU

Saray ilçesine bağlı Bozoba Mahallesi’nde H.M. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ediyor.