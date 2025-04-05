Tekirdağ’da Silahlı Miras Kavgası Yaşandı. Üç Kişi Hayatını Kaybetti. Saldırgan Gözaltına Alındı. Soruşturma Devam Ediyor

ÇERKEZKÖY’DE MİRAS KAVGASI KANLI BİTİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Mehmet Garip, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Zülküf Garip’in oturduğu, aynı aileye ait 5 katlı binadaki daireye gitti. Burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışma yaşarken, alt katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı da daireye geldi.

MEHMET GARİP TABANCAYLA 3 KİŞİYİ VURDU

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Mehmet Garip, üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek Melike Garip, Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı’ya ateş açtı. Ardından 1. katta bulunan Emine Bahar Tunalı’nın dairesine giden Mehmet Garip, içeridekilerden kapıyı açmalarını istedi.

AİLE BALKONDAN ATLAYARAK KAÇTI

Kapıyı açmayan Emine Bahar Tunalı’nın eşi Buğra Tunalı, oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı, birinci katın balkonundan atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede Melike Garip ve Ferdi Garip’in başlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Bahar Tunalı ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayın ardından Mehmet Garip’i yakalayarak gözaltına aldı. Çerkezköy’de meydana gelen kanlı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.