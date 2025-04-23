Tekirdağ’da Sis Görüşü Kısıtladı

SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Tekirdağ’da etkili olan yoğun sis, bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesine sebep oldu. Gece saatlerinde başlayıp sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ ile Malkara ve Hayrabolu ilçeleri arasında ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEMLER ALDI

Görüş mesafesinin kritik seviyelere gerilemesi üzerine polis ekipleri, olumsuz durumların yaşanmaması için önlemler aldı. Saatteki hava sıcaklığının 12 derece olduğu şehirde, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.