Tekirdağ’da Sokağı Demir Bariyerle Kapattı

VATANDAŞ KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, sahip olduğunu öne sürdüğü İhsaniye Sokağı’nın bir kısmını demir bariyerlerle kapattı. Ertuğrul Mahallesi’nde yaşayan Ayhan Kılıç, kendi arsası üzerinde bulunduğunu ifade ettiği alanı bariyerlerle çevreledi. Kılıç, belediyeye yaptığı başvuru sonrası gerçekleştirilen ölçümlerde bu yerin kendisine ait olduğunun belirtildiğini aktardı.

AÇIKLAMA YAPTI

Ayhan Kılıç, konuyla ilgili olarak, “Burayı kapatma sebebimiz burayı ölçtük ve belediyeye müracaat ettik. Bize, ‘Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz’ dediler. Biz de çevirdik, sonuç bu. Daha önce de evim burada bulunuyordu. 1960 yılından beri burası benim. Ancak yapı yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Osman Tabak döneminde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Daha sonra biz çevrelemiştik ama ölçüm yaptıktan sonra orasının da bize ait olduğunu görünce tekrar çevirdik. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar” dedi.