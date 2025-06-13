Tekirdağ’da Su Arıtma Ekipmanları Üretiyor

ÜRETİM VE İSTİHDAMDA ÖNEMLİ ADIMLAR

Tekirdağ’ı Ergene ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firma, su ve atık su arıtma süreçlerinde kullanılan farklı ekipmanları üretip 19 farklı ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda yer alan üretim tesisinde 110 kişiyi istihdam eden firma, penstok kapaklar, ızgara sistemleri, sıyırıcılar, karıştırıcılar, çamur susuzlaştırma ekipmanları, kum ve aktif karbon filtre ile yumuşatma sistemleri gibi ürünler üretiyor. Firma sahibi Metin Bahar, AA muhabirine verdiği bilgide, ticaret hayatına 2004 yılında 100 metrekarelik bir sanayi dükkanında başladıklarını aktardı. Günümüzde entegre bir üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Bahar, “Firmamız, su ve atık su arıtma süreçlerinde ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları kendi bünyesinde üç boyutlu olarak tasarlıyor. Müşteri onayının ardından üretim, CNC makineleri ve robot destekli sistemlerle gerçekleştiriliyor. Ürün gamımızda, orta-yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek 88 ana ürün ve 325 farklı makine tipi bulunuyor.” şeklinde konuştu.

İSTİHDAM VE KÜRESEL PAZARDA YÜKSELİŞ

Bahar, artan iş hacmiyle birlikte istihdamı da sürekli büyüttüklerini vurguladı. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında teknik uzmanlık ve güvene dayalı hizmet anlayışıyla sektördeki yerlerini güçlendirdiklerini ifade etti. Yurt içinde 69 ilde ve birçok ülkede ürünlerinin kullanıldığını aktaran Bahar, “Büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi tesisleri ürünlerimizi tercih ediyor. Yurt dışında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Asya ülkeleri, Mısır, Libya ve Fas gibi Afrika ülkeleri ile Şili ve Dominik Cumhuriyeti gibi Amerika kıtasındaki ülkelerde ürünlerimiz aktif olarak kullanılıyor. Şu anda üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Bahar, yılda çeşitli kalemlerde 1000 ürün ürettiklerini ve bunlardan 500-600’ünün ihraç edildiğini belirtti.

KOSGEB ve Trakya Kalkınma Ajansı’ndan aldıkları desteklerin üretim kapasitelerini artırmada büyük rol oynadığını ifade eden Bahar, geleceğe yönelik yatırımlara odaklandıklarını bildirdi. Bahar, 19 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve ihracat hedeflerini artırdıklarını kaydetti. “Başta Avrupa olmak üzere yeni pazarlara ulaşmayı ve henüz ihracat gerçekleştirmediğimiz ülkelere de hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, 2 yıl içinde üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmayı ve ihracatımızı yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çevreye duyarlı üretim anlayışımızla karbon ayak izimizi azaltmayı ve kadın istihdamını artırarak daha kapsayıcı bir yapıya ulaşmayı önemsiyoruz.” şeklinde ekledi.