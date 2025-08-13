Tekirdağ’da Su Seviyesi Azalıyor

SU ÇEKİLMESİ SÜRÜYOR

Tekirdağ’da Yazır Göleti’nde devam eden kuraklık, su seviyesinin düşmesine yol açıyor. Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, baraj ve göletlerdeki suyun azalmasına neden oldu. Yazır Göleti’ndeki su seviyesi, yüzde 4’e kadar geriledi ve bu durum balıkların yaşam mücadelesi vermesine sebep oluyor.

OLUŞAN ÇATLAKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette su seviyesi düşerken, çekilen alanlarda çatlaklar oluştu. Su eksilmesi ile ortaya çıkan bölgelerde ise otlar ve çamur tabakası dikkatleri üzerine çekiyor. Kuraklık nedeniyle daha önce aşırı sıcaklıkların etkisiyle kuruyan Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti’nde oksijensiz kalan balıkların telef olduğu belirtildi. Ayrıca, aynı bölgede yer alan Bıyıkali Göleti’nin de su seviyesinin yüzde 5’e kadar düştüğü bildiriliyor.