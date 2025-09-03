Tekirdağ’da Su Sorunu Artıyor

SU STRESİ VE PATLAKLAR ARTTIKÇA TEPKİLER DE YÜKSELİYOR

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde su stresi giderek derinleşiyor. Son zamanlarda sokaklarda sık sık meydana gelen su patlakları, vatandaşların öfkesini artırıyor. Su stresinin yoğun hissedildiği günlerde, caddelerden akan sular, halkın tepkisini çekiyor.

VATANDAŞLAR BEZGİNLİK YAŞIYOR

Sürekli meydana gelen su patlakları nedeniyle sokaklarda biriken su, şehirde çeşitli rahatsızlık yaratıyor. Boşa akan sular, vatandaşların sakinliğini bozuyor. “Su sıkıntısı yaşarken bu manzaralar kabul edilemez” diyen bölge halkı, yetkililerden kalıcı çözümler bekliyor.

EKİPLER VAR ANCAK SORUN SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Yapılan ihbarların ardından, arızalı bölgelerde onarım çalışmaları başlatılmasına rağmen, birçok sokakta aynı sorunun tekrar etmesi dikkat çekiyor. Tekrar eden su patlakları, altyapının eksikliklerini ve yetersizliğini ön plana çıkarıyor.

TEPKİLERİN ARTTIĞI BİR DURUM

Su kıtlığının gölgesinde yaşanan bu durum, şehirde ciddi tartışmalara yol açıyor. Sosyal medyada da sıkça yer bulan bu sorun, halkın susuzluk mücadele ederken, tonlarca suyun sokaklara dökülmesine tepkilerini artırıyor.