Tekirdağ’da Su Sorunu Çözülüyor

SU İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN İNCELEMELER YAPILDI

Tekirdağ’da içme suyu ihtiyacının karşılanması için Yazır Göleti’nden 200 bin metreküp suyun TESKİ hatlarına aktarılması kararı alındıktan sonra, Vali Recep Soytürk bölgede incelemelerde bulundu. Tarımsal kuraklık konusunu ele alan İl Kriz Merkezi toplantısının ardından, Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naipköy Barajı ile tarımsal sulama amacıyla kullanılan Yazır Göleti’nde sürekli incelemeler yapılmakta.

VALİ SOYTUĞUN İNCELEMELERİ

Vali Soytürk, burada TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ile birlikte, bölgedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İlgili yönetici ve uzmanlardan bilgi alarak, su kaynaklarının verimli kullanılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali, depolama tesislerindeki mevcut durumu yerinde gözlemledi. Bu ziyaret, su sıkıntısının çözüme kavuşturulması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yangın Sonucu 17 Yaralı, 4 Ölü

Diyarbakır'daki yangında anne ve üç çocuğunun ölümünün ardından 18 sanık için hapis cezası talep edildi. Yangının elektrik arızaları ve imalat hatalarından kaynaklandığı belirlendi.
Sındırgı’da Deprem Camiye Zarar Verdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa'nın Gördes ilçesinde bir camideki inceleme sırasında malzeme düşerek bir kişinin ölümüne neden oldu.

