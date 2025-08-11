Tekirdağ’da Su Sorunu Çözülüyor

SU İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN İNCELEMELER YAPILDI

Tekirdağ’da içme suyu ihtiyacının karşılanması için Yazır Göleti’nden 200 bin metreküp suyun TESKİ hatlarına aktarılması kararı alındıktan sonra, Vali Recep Soytürk bölgede incelemelerde bulundu. Tarımsal kuraklık konusunu ele alan İl Kriz Merkezi toplantısının ardından, Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naipköy Barajı ile tarımsal sulama amacıyla kullanılan Yazır Göleti’nde sürekli incelemeler yapılmakta.

VALİ SOYTUĞUN İNCELEMELERİ

Vali Soytürk, burada TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ile birlikte, bölgedeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İlgili yönetici ve uzmanlardan bilgi alarak, su kaynaklarının verimli kullanılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali, depolama tesislerindeki mevcut durumu yerinde gözlemledi. Bu ziyaret, su sıkıntısının çözüme kavuşturulması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.