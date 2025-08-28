Haberler

Tekirdağ’da Suç Örgütü Operasyonu Gerçekleşti

DOLANDIRICILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, tutuklu bir kardeşin davasını etkileme bahanesiyle 2 milyon 500 bin lira dolandırmaya çalışan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 9 şüpheli yakalandı. Aralarında bir avukatın da bulunduğu 7 kişiye tutuklama kararı verildi.

PLANLI OPERASYON BAŞLATILDI

Hayrabolu ilçesinde yaşayan bir vatandaşın şikayeti üzerine gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde, şüphelilerin, mağdurlardan cezaevinde tutuklu olan kardeşinin davasını etkileme vaadiyle para talep ettikleri ve bu paraların X-ray cihazında fark edilmemesi adına havluya sarılı alüminyum folyolara 500 bin liralık beş paket halinde hazırlanmasını istedikleri anlaşıldı.

Tekirdağ Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları, HTS analizleri ve teknik takiplerle bu operasyonu çok yönlü delillendirerek gerçekleştirdi. Yürütülen araştırmalar sonucunda, dolandırıcıların mağdurun güvenini kazanmak için paraları sözde hakim ve savcılara dağıtacakları algısını oluşturmaya çalıştıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukatın da aralarında bulunduğu 7 kişi, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘organize suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma’ suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

