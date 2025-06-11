Tekirdağ’da Tarçın, otoparkta ölü bulundu

TEKİRDAĞ’DA KAYBOLAN TARÇIN’IN AİLESİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Tekirdağ’da Tetik ailesinin tatile gitmeden önce bıraktıkları hayvan otelinden kaçan köpekleri Tarçın, çevre yolunda otomobil çarpmış şekilde ölü bulundu. Tarçın’ın sahibi Umay Ergüden Tetik, “Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı” diye belirtti.

TATİLDE ŞOKE EDİCİ HABER

Kentte yaşayan Tekin ailesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek amacıyla yurt dışına gitmeden önce 5 Haziran’da köpekleri Tarçın’ı bir hayvan oteline bıraktı. Tatil sırasında 7 Haziran’da işletmeden gelen “Köpeğiniz kayboldu” mesajı aileyi şoke etti. Ülkeye dönen Tetik ailesi, tarçını aramak için girişimlerde bulundu ve köpeği 8 Haziran’da Tekirdağ çevre yolunda ölü buldu. Olayın ardından Tetik ailesi, Hasan Ali Yücel Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya birçok hayvansever de köpekleriyle destek vermek için katıldı.

İHMALİN AĞIR SONUÇLARI

Tarçın’ın sahiplerinden İsmail Tolga Tetik, “Çok büyük bir ihmal sonucu yavrumuzu kaybettik. Canımızdan can gitti. ‘Bu tasma ile gezdirmeyin’ diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın kaçırıldı ve hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. En çok da işletmenin sorumluluk almadan, üstüne kendini öven sosyal medya paylaşımları yapması bizi derinden yaraladı. Beş kişilik ailem şimdi dört kişi; evimizde büyük bir boşluk var” dedi.

Umay Ergüven Tetik de olayda sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili hukuki süreç başlatıldığını belirterek, “Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı. Ancak bu kişi köpeğimizi aramak için hiçbir çaba göstermedi. Üstelik sosyal medyada hem reklam yapmaya devam ediyor hem de bizi suçlayan hakaret içeren paylaşımlarda bulunuyor. Evladımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da onu oraya bırakmasaydım” diye konuştu.

HAYVAN OTELİNDEN AÇIKLAMA

Tarçın’ın bırakıldığı hayvan oteli ise olayla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yayınlayarak, “İşletmemin ve şahsımın hayvan sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Yönetmeliklere uygun olarak her yıl denetlenen, güvenlik önlemleri tam olan işletmemde bugüne kadar hiçbir hayvana zarar gelmemiştir. Sahiplerinin sorumsuzluğu yüzünden üzerimize atılan suçlamaları kabul etmiyoruz. Tek üzüntüm, bir yavrumuzun canını kaybetmesidir” dedi.