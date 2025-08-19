Tekirdağ’da Tarihi Mezar Tahrip Edildi

MEZAR TAHRİBİYLA İLGİLİ HERKES ÜZGÜN

Tekirdağ’da, 18’inci yüzyılda yaşamış Halveti Tekkesi şeyhlerinden Kırımizade Şeyh Hasan Efendi’nin mezarı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Eski Şehir Mezarlığı’nda bulunan bu tarihi mezar taşının tahrip edildiğini gören vatandaşlar büyük bir üzüntü yaşadı. Tekirdağlı araştırmacı yazar Ahmet Faruk Ertaş, “Benim tahminim, birisi ‘Burada bir şeyh mezarı var’ diye söyledi. Bu kişiler de ‘Burada altın buluruz’ diye kazı yaptılar” diye belirtti.

TARİHİ MEZARIN DURUMU İNCELEME ALTINDA

Çiftlikönü Mahallesi’ndeki Eski Şehir Mezarlığı’nda vatandaşlar, parçalanmış bir mezar taşıyla karşılaştı. Halveti Tarikatı’na mensup Kırımizade Şeyh Hasan Efendi’ye ait mezarın taşlarının kırıldığı ve toprağın kazıldığı gözlemlendi. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, olay hakkında bir inceleme süreci başlattı.

KIRIMİZADE HAŞAN EFENDİ’YLE İLGİLİ BİLGİLER

Ahmet Faruk Ertaş, Kırımizade Hasan Efendi hakkında bilgi vererek, “Tekirdağ’daki Halveti tarikatının önde gelenlerinden. Osmanlı’nın son dönemlerinde tekke ve tarikatlar arasındaki en meşhur dergahlardan birine sahip. Bu aile, Kırım Savaşı sırasında buraya göç eden ailelerden biridir. Çorlu çevresinde de Kırım hanlarının mezarlarına rastlanmaktadır” şeklinde konuştu.

DEFINECİLERİN HEDEFİ OLABİLİR

Ertaş, mezarın define arayan kişiler tarafından kazılmış olabileceğine dikkat çekerek, “Burada 2025 yılında kalan son şeyh mezarı da yani Kırımizade Hasan Efendi’nin mezarı, böylece tahrip edilmiş oldu. İnsanların buraya nokta atışı geldiğini düşünüyorum. Mezarın üzerinde Osmanlıca bir taş var, daha süslemeli ve etkileyici. Diğer zengin ailelerin mezarları da burada bulunuyor. Neden onları kazmadılar da Şeyh Efendi’yi hedef aldılar, bilmiyorum. Herhalde birisi burada altın bulma ihtimalini öne sürdü” diyerek durumu özetledi.

ŞAHİTLER ÜZÜNTÜ DUYUYOR

Kentte yaşayan Deniz Efe Nafi, mezara zarar verildiğini görünce derin bir üzüntü hissettiğini ifade etti. “Tekirdağ’ı çok seviyorum, bu nedenle kendi çabamla Tekirdağ’ın tarihini araştırmayı seviyorum. Yaklaşık 8 ay önce geldiğimde burada sağlıklı bir mezarla karşılaşmıştım. Kim olduğunu merak ediyordum. Ancak 8 ay sonra arkadaşım ile geldiğimde tahrip olmuş olduğunu gördüm, çok üzüldüm” dedi.