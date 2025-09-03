Tekirdağ’da Tarım Ve Teknoloji Fuarı Başladı

FUARIN BAŞLANGICI VE KAPSAMI

Tekirdağ’da 15. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı düzenlenen bir törenle start aldı. Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi’nde yer alan 122 bin metrekarelik alanda 100 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda, tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübre gibi ürünlerin yanı sıra, deneme alanlarında ekilmiş ayçiçeği, mısır gibi tarımsal ürünler de tanıtılıyor.

FÜARIN ÖNEMİ VE AÇIKLAMA

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, fuarın açılışı sırasında, Tekirdağ’ın tarım açısından önemli bir konumda olduğunu belirtti. Tarımın ve üretimin ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını ifade eden Aksoy, “Kuraklık, son yıllarda üretimi, çiftçileri kötü etkiliyor. Bizler, üreticileri bilgilendiriyoruz. Tekirdağ’da çiftçilerimiz üretime devam ediyor. İlimizde tohum üretimi yapan, ihraç eden firmalar var. Kurum olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Onları desteklemeye çalışıyoruz” dedi. Aksoy, fuarın katılımcı firmalar ve çiftçiler için hayırlı olmasını diledi.

PROTOKOL KATILIMI VE GEZİNTİLER

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da, fuarın çiftçi ve firmalar için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. Açılışın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar stantları gezerek firmaların sunmuş olduğu ürünleri inceledi. Programa CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay’ın yanı sıra, çeşitli kurum müdürleri ve çiftçiler de katıldı. Fuar, 6 Eylül Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.