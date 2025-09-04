Tekirdağ’da TEKNOFEST’i ziyaret ettik

TEKNOFEST İNSANSIZ KARA ARAÇLARI YARIŞMASI’NI ZİYARET

ASELSAN tarafından Tekirdağ’da gerçekleştirilen TEKNOFEST İnsansız Kara Araçları Yarışması’nı (İKA) ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, genç mühendisler için önemli bir mesaj verdi. Bayraktar, “Zor koşullarda bu işi yapanlar dünyaya damgasını vuracak. Nice işler başaracaklar. Nice eserler geliştirecekler. Ben bu ruhu görmekle, bu ülkenin mühendis bir evladı olarak buradaki genç kardeşlerimle iftihar ettiğimi söyleyebilirim” dedi.

YARIŞMA DETAYLARI VE KATILIMCILAR

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi’nde dün başlayan ve 7 Eylül’e kadar sürecek TEKNOFEST İnsansız Kara Araçları Yarışması’nın yapıldığı alanı ziyaret etti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 28 takım ve yaklaşık 300 öğrencinin yer aldığı yarışmada, Bayraktar incelemelerde bulundu. Takımların stantlarını gezen Bayraktar, öğrencilerin yaptığı İnsansız Kara Araçlarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖĞRENCİLERİN AZMİNE VURGU

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, öğrencilerin zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bayraktar, “Bu yıl ilk defa düzenleniyor. TEKNOFEST’in 63 farklı yarışması var. ASELSAN tarafından düzenlenen insansız kara aracı yarışmasına binden fazla takım başvurdu ve 28 takım finalist olarak yarışıyor. En zor şartlarda, tozun toprağın arasında yarışıyorlar. Bu zor koşullarda geliştirdikleri ve takım halinde çalışan yapıları, gelecekte neler başarabileceklerinin bir göstergesi. İnşallah, insanlığın ihtiyaç duyduğu huzuru, barışı, dünyanın refahını, ülkemizin müreffeh ve bağımsız yarınlarını bu güneş yüzlü kardeşlerimiz inşa edecek” dedi.

TEKNOFEST İSTANBUL’A DAVET

Bu yıl 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST İstanbul’u da duyuran Bayraktar, vatandaşları etkinliğe davet etti. Bayraktar, “Buradan çağrımı yeniliyorum; TEKNOFEST İstanbul bu yıl 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak, herkesi bekliyoruz. Ayrıca, sosyal mecrası NSosyal üzerinden giriş yapanların özel özellikleri olacak. TEKNOFEST’in uzandığı tüm coğrafyaları 17-21 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz” şeklinde konuştu.