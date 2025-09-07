Tekirdağ’da TEKNOFEST İKA Yarışması Tamamlandı

TEKNOFEST İNSANSIZ KARA ARACI YARIŞMASI TAMAMLANDI

Tekirdağ’da gerçekleştirilen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması sona erdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu’nda düzenlenen bu organizasyona 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir rekabet ortaya koydu. Yarışmanın sonuçlarına göre Land Guards takımı birinci, Akıncılar Ata takımı ikinci ve Matrover takımı üçüncü oldu. Ayrıca, en iyi tasarım ödülünü İTÜ Rake takımı kazandı; en iyi takım ödülünü ise Ankebut takımı aldı.

VALİ’DEN YARŞMAYA ÖVGÜ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İnsansız Kara Aracı Yarışması’nın ilk defa Tekirdağ’da yapıldığını belirtti. Yarışmaların heyecan dolu geçtiğini aktaran Soytürk, “TEKNOFEST’i büyük bir gururla takip ediyoruz. İstanbul’da ve Kıbrıs’ta düzenlenmişti. Bu yıl bizim şehrimizde TEKNOFEST heyecanını yaşadık. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Talep çok fazlaydı. Gençlerin çok güzel fikirleri var. Bunların hepsi ileride ülkemizin savunma sanayisi için önemli olacak.” şeklinde konuştu.

YARIŞMANIN ANLAMINI VURGULADILAR

İKA Hakem Komitesi üyesi Muhammet Horzum, yarışmanın sonuçlarının bugün alındığını ifade etti. Gençler için bu yarışmanın çok anlamlı olduğunu belirten Horzum, “Bu deneyim onlar için çok önemli.” dedi. T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim ise yarışmanın büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, “Tekirdağ’da ilk defa en iyi şekilde İnsansız Kara Aracı yarışmasını düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Gelecek yıllarda da benzer etkinlikler düzenlenmesi için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER TEKNOFEST’TE DAĞITILACAK

Yarışmada en iyi tasarım ödülünü kazanan İTÜ Rake takımı ile en iyi takım ödülünü kazanan Ankebut takımına ödülleri teslim edildi. Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlarının ödülleri ise 17-21 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST’te sahiplerine verilecek. Programa, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, çeşitli kurum müdürleri ve birçok öğrenci katıldı.