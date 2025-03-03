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Tekirdağ’da Ticari Araçlar Çarpıştı: 3 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçların çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Çevre Yolu üzerinde vuku buldu. Marmaracık yönünden Süleymanpaşa istikametine ilerleyen E.Y. yönetimindeki 34 BMD 890 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden K.K. idaresindeki 59 AHK 559 plakalı diğer hafif ticari araçla çarpıştı.

YARALILARIN DURUMU

Çarpışmanın ardından sürüklenen araçlar bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne taşındı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak polis tarafından bir inceleme süreci başlatıldı.

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