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Tekirdağ’da Tır Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

HASTA KALDIRMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Tekirdağ’da bir tır, devrilerek şoförünü hastaneye kaldırma işlemi gerçekleştirildi. M.A. yönetimindeki 34 SM 3173 plakalı tır, Malkara yolunda bir kaza geçirerek devrildi. Sürücü, devrilen aracın camından dışarı fırlayarak yere sürüklendi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, güvenlik gücü ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kısmen kapanan yol üzerinde trafik, kontrollü bir biçimde sağlanmaya devam etti. Tırın kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

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