Tekirdağ’da Trafik Denetiminde 6 Araç Men Edildi

BAYRAM TRAFİK DENETİMLERİ YAPILDI

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı sebebiyle il genelinde trafik denetimlerini artırma kararı aldı. Trafik ekipleri, il merkezi, şehirlerarası karayolları ve ilçelerde yoğun bir şekilde denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde, durdurulan sürücülere bayram trafiğinin yoğunluğu nedeniyle daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca, trafik kurallarına uyulması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuluyor.

CEZALAR VE TRAFİK İHLALLERİ

Denetimlerde toplam 40 araca sorgu yapılırken, 10 adet cezai işlem uygulandı. Bu süreçte, 6 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplamda 35 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların yetkilileri ve personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN UYARI

Trafik ekipleri, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemini anlatıyor. Güvenli bir yolculuk için kurallara uyulması gerektiği vurgulanıyor. Bu tür denetimlerin, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.