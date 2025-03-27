Tekirdağ’da Trafik Denetimleri Sürüyor

Trafik Denetimlerinin Sürekliliği

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik denetimleri aralıksız olarak devam ediyor ve sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda sürekli olarak uyarılıyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, özellikle kavşaklarda ve şehir merkezinde emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri, cep telefonu kullanımı ve GBT denetimleri gerçekleştiriyor.

Kazaların Önlenmesi için Alınan Önlemler

Denetimlerin temel amacı, kazaların önlenmesi, can ve mal kaybının azaltılması ve halkın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak. Trafik Denetleme Büro Amirliği ile iş birliği içinde hareket eden ekipler, sürücülerin dikkatini çekerek, trafik kurallarına uyulmasının önemini sık sık vurguluyor.

Denetimlerin Sürekliliği ve Önemi

Yetkililer, bu denetimlerin devam edeceğini belitiyor. Sürücülerin trafik kurallarına uymasının, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor.