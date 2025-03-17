Tekirdağ’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

KAZA DAHA ÖNCE GÖRÜLDÜ

Tekirdağ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda bir kişi yaralanıyor. Kaza, Saray ilçesindeki Çevreyolu’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kırklareli’nin Vize ilçesinden Çerkezköy yönüne seyir halinde olan Sebahattin S. yönetimindeki 39 ADA 740 plakalı otomobil, Yuvalı Mahallesi’nden Saray ilçesine doğru giden Umut B. idaresindeki 26 AGP 174 plakalı hafif ticari araçla Yuvalı Kavşağı’nda çarpıştı. İddialara göre, çarpışmanın sebebi ışık ihlali oldu.

SALONDAKİ YARALININ DURUMU

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sebahattin S. yaralandı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarıldı ve ambulans ile Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sebahattin S.’nin tedavi altına alındığı bildiriliyor. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme ise devam ediyor.