Tekirdağ’da Trafik Kazası Anbean Kaydedildi

KAZA ANINA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI KAYDI

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışmasına neden olan trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından anlık olarak kaydedildi. Kaza, Kapaklı Yıldız Caddesi ile Turgut Özal Caddesi kesişiminde gerçekleşti.

KAZA SONRASI YARALANMA VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, İ.E. yönetimindeki otomobil ile E.E. kontrolündeki motosiklet kesişim noktasında çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık hizmetleri, kısa sürede olay yerine gelerek E.E.’yi ambulansla hastaneye sevk etti. Olayla ilgili polis araştırma başlattı. Kaza anı, güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kırmızı Işıkta Dururken Şarampole İndi

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole indi, ancak kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Aydın’da Araçlar Çarpıştı, 8 Yaralı!

Nazilli'de meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumu kritik olarak belirlendi.

