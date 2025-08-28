Tekirdağ’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI OLAYI
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Şehit Temizer Caddesi’nde, 74 yaşındaki Necmettin Y.’nin kullandığı 59 AET 967 plakalı otomobil, pazar yerine dönüş yaparken karşı yönden gelen 34 DBB 222 plakalı motosikletle çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI
Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Yusuf A.A. hafif yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.