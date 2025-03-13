Tekirdağ’da Tren Çarpan Yaşlı Adam Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir yaşlı adam, bisikletiyle hemzemin geçitten geçerken trenin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza, öğlen saat 13.10 sıralarında Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bisikletiyle geçmek isteyen 70 yaşındaki M.Ç.’ye tren çarptı. Çarpmanın yaşlı adamı yere savurmasıyla birlikte, başını çarpan M.Ç. kafa travması geçirdi ve durumunun ağır olduğu belirlendi.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Olayın ardından sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralıya ilk müdahale hemen olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne taşındı. İtfaiye ekipleri, tedbir amacıyla olay yerinde hazır bulundu. Bu esnada emniyet güçleri yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, kazaya ilişkin incelemeler gerçekleştirdi.

KAZANIN SEBEPLERİ VE ARAŞTIRMA

Olay yerinde yapılan incelemelerde, yaşlı adamın işitme cihazının bulunduğu ve bu nedenle trenin sirenini duymamış olabileceği öne sürüldü. Kazaya dair detaylı bir soruşturma başlatıldı ve yaşananların altında yatan nedenler araştırılmaya devam ediyor.