Tekirdağ’da Uyuşturucu Bulundu, İki Tutuklandı

Uyuşturucu Kullanımı Ve Yakalanma Süreci

Tekirdağ’da bir otomobilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurma kararı aldı.

Yakalanan Uyuşturucular

Yapılan detaylı aramada, aracın bazı kısımlarında gizlenmiş 121 gram eroin, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 cep telefonu bulundu. Araçta bulunan İ.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan iki kişi, uyuşturucu suçlamasıyla cezaevine gönderildi.