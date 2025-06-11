Tekirdağ’da Uyuşturucu İçin 4 Gözaltı

UYUŞTURUCU DENETİMLERİ SONUCUNDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Tekirdağ’da gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontroller sırasında şüpheli davranış sergileyen 4 kişiyi durdurdu.
ÜST ARAMALARINDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Durdurulan şüphelilerin yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.