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Tekirdağ’da Uyuşturucu İçin 4 Gözaltı

UYUŞTURUCU DENETİMLERİ SONUCUNDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ’da gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontroller sırasında şüpheli davranış sergileyen 4 kişiyi durdurdu.

ÜST ARAMALARINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Durdurulan şüphelilerin yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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