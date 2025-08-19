Haberler

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SONUCUNDA ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Tekirdağ’da düzenlenen sokak çeteleri ve torbacılara yönelik operasyonlarda büyük bir uyuşturucu ve silah ele geçirilmiş, toplamda 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele amacı taşımaktadır.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 621,38 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 bin 313 adet uyuşturucu hap, 1 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi. Yapılan gözaltılar sonrasında, yakalanan şüphelilerin 11’i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik bu operasyonlar, yerel güvenliğin sağlanmasına katkı sağlıyor.

