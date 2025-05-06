Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCUDAN OPERASYON

Tekirdağ’da uyuşturucu ile ilgili gerçekleştirilen bir operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ ADRESLERDE ARAŞTIRMA

Yapılan araştırmalar neticesinde belirlenen adreslere ve iş yerlerine operasyona çıkıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 30 gram metanfetamin, 534 gram bonzai, 90 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi bulundu. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLAMA

Emniyet birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından gözaltındaki 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirme sonrasında, 1 kişi hakimin kararıyla tutuklandı.