Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONLARDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCULUK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde yakalandı ve 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Ekiplerin 18-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlar sırasında toplamda 933,82 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 882 adet uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği düşünülen 63 bin 550 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

