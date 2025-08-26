Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONLARDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCULUK MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Tekirdağ’da gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde yakalandı ve 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Ekiplerin 18-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlar sırasında toplamda 933,82 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 882 adet uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği düşünülen 63 bin 550 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.